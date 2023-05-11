Энтомолог рассказал, куда пропали майские жуки в российских городах Энтомолог Ижевский назвал нормальным явлением сокращение количества майских жуков в России

Фото: Shutterstock

Сокращение количества майских жуков в российских городах является нормальным явлением, объяснил доктор биологических наук Сергей Ижевский. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он пояснил, что насекомые никуда не пропали, а находятся на стадии личинок в почве. По его словам, в виде жуков они в больших количествах появляются раз в четыре года.

Таким образом, они могут появиться по одному очень редко в любой год, но массовый лёт происходит раз в четыре года, — отметил энтомолог.

Он рассказал, что в Москве на данный момент майских жуков практически нет, но на Оке при этом одиночные насекомые уже появляются. Энтомолог добавил, что в этому году ожидать большого количества жуков не стоит, так как их было много три года назад. Ижевский уточнил, что также на развитие насекомых влияет холод, замедляя процесс, но вне зависимости от этого через какое-то время они все равно выйдут из почвы.

Специалист также предупредил, что личинки майских жуков питаются корешками растений. Из-за этого они часто наносят большой вред лесным питомникам.

Вот вы посеяли семена сосенок в питомнике, не зная, есть там личинки майского жука или нет, и через три-четыре года видите, что появляются в массе жуки. Они питались там корешками, линяли три раза, то есть росли, — уточнил энтомолог.

Биолог Павел Глазков ранее объяснил нашествие дождевых червей повышением кислотности почвы из-за таяния снега с реагентами. По его словам, еще одной причиной может быть миграция — червям проще передвигаться по поверхности, чем под землей.