Энергетик рассказал о последствиях для России частичного нефтяного эмбарго Энергетик Юшков предрёк ещё больший дефицит и рост цен из-за частичного эмбарго на российскую нефть

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Частичное эмбарго ЕС на закупку российской нефти — запрет на поставки морским путём — вынудит РФ нарастить торговлю сырьём в Азии, особенно в Индии и Китае, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Собеседник подчеркнул, что решение ЕС, если Москва не успеет вовремя перенаправить все объёмы чёрного золота, вызовет дополнительный рост цен и ещё больший дефицит углеводородов во всём мире. По его словам, такой сценарий позволит РФ компенсировать потери из-за санкций ЕС благодаря продажам пусть и меньших партий, но по более выгодным ценам.

Юшков добавил, что РФ начала наращивать сотрудничество с Юго-Восточной Азией в данной сфере сразу после начала спецоперации на Украине, а в марте — апреле компании в ЕС «на эмоциях» начали отказываться от покупок российской нефти из-за вероятных «имиджевых издержек, а британско-нидерландская Shell выпустила релиз с извинениями за приобретение партии российской нефти».

В мае эмоциональность отошла, Европа начала активно закупать российскую нефть, так как сырьё из РФ торгуется со скидкой, и когда тебе предлагают за $100–110 за баррель другие сорта, когда российская стоит $70–80, то соблазн купить её у Москвы слишком велик. <...> Индия покупает нашу нефть не только для внутреннего рынка, но и для переработки и продаж огромных объёмов дизеля обратно в Европу. В этом плане у нас есть потенциал для дальнейшего увеличения поставок. Дело не только в нефти, есть мазут, газойль, — рассказал Юшков.

Энергетик добавил, что для РФ выгодны поставки нефтепродуктов КНР, приходящей в себя после пандемии коронавирусной инфекции и снимающей все COVID-ограничения, из-за чего потребление горючего возрастает на фоне всемирного дефицита и роста стоимости.

Если РФ не успеет законтрактовать всё свои объёмы нефти и нефтепродуктов на Азию к моменту, когда ЕС запретит покупать российское сырьё, тогда мы сократим экспорт, что вызовет дополнительный рост цен на все сорта, в том числе и на нашу, что усугубит дефицит, который и так есть. И Россия компенсирует недополученную выгоду благодаря росту цен — меньше поставляем и продаём, но по более высокой цене. В этом плане санкции ЕС бессмысленны, — считает Юшков.

Эксперт не исключил начала рецессии мировой экономики не только из-за антироссийских санкций, но и на фоне разгоняемой самим ЕС инфляции, так как рестрикции против РФ не вводить нельзя «в силу политики ценностей». По его словам, планету ждёт «тотальный дефицит энергоносителей, так как ещё в 2021-м дало о себе знать многолетнее недофинансирование мировой нефтегазовой отрасли».

Это происходило годами. Во многом из-за США и ЕС. Они запугивали свои компании, предлагали вкладывать в альтернативную энергетику. Сейчас мы получаем, что старые проекты уходят, а новые не пришли, — подытожил Юшков.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва найдёт других импортёров нефти, после того как в ЕС договорились о частичном эмбарго на импорт российского сырья. ЕС не в хорошей форме, отметил он, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о намерении ЕС к концу года сократить импорт нефти из России на 90%.