Эндокринолог указала на опасность экспресс-диет Эндокринолог Шокур: экспресс-диеты опасны для людей с болезнями ЖКТ

Фото: Shutterstock.com

Экспресс-диеты, или режим питания с очень низким ежедневным потреблением энергии в размере 800 ккал или менее, помогают сбросить от 3 до 5 кг веса за 10 дней, однако у этого способа похудеть есть минусы, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Светлана Шокур. По ее словам, подобные эксперименты с организмом категорически запрещены людям с болезнями желудочно-кишечного тракта.

По словам эндокринолога, экспресс-диеты противопоказаны при язве желудка и 12-перстной кишки, различных патологиях поджелудочной железы и желчного пузыря, а также при сахарном диабете, анемии, витамино- и минералодефицитах.

Резкое ограничение питания — это физический и психологический стресс для организма. Падение работоспособности, потеря жизненных сил и энергии, подавленность настроения часто сопровождает человека, соблазнившегося на быстрое снижение веса без труда и значительных усилий, — подчеркнула врач.

Она объяснила, что при любой экспресс-диете организм в первую очередь теряет воду и мышечную массу, и только 10% от скинутого веса приходится на жировою ткань. Таким образом, при быстром похудении на 4-5 кг уходит всего 400-500 г жира. Кроме того, после экспресс-диет потерянные килограммы быстро возвращаются, иногда даже в большем количестве.

Кроме того, для тех, кто часто прибегает к подобным диетам, характерны такие симптомы, как мышечная слабость, снижение эффективности физических нагрузок, ухудшение качества сна и повышенная восприимчивость к инфекциям, — добавила специалист.

Эндокринолог рассказала, что безопасной скоростью снижения веса считается 0,5-1 кг в неделю, то есть от 70 до 140 г жировой ткани в день. Более высокая скорость может привести организм в состояние стресса, который запустит гормональные изменения, способствующие разрушению мышечной ткани, и тогда снижение веса перестанет быть безопасным.

Ранее врач-нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснил, что распространенное убеждение о помощи кофе в борьбе с лишним весом является мифом. Он подчеркнул, что этот напиток вызывает учащенное сердцебиение и улучшает перистальтику кишечника, но этот эффект очень незначительный.