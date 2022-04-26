Эндокринолог рассказала, сколько можно хранить пасхальные яйца Эндокринолог Павлова: пасхальные яйца можно хранить в холодильнике до трёх недель

Если пасхальные яйца не стоят в холодильнике, а находятся в комнате в качестве праздничного украшения, то они могут испортиться примерно за три дня, заявила эндокринолог Зухра Павлова. Она добавила, что яйца с повреждённой скорлупой лучше сразу класть в холодильник, чтобы минимизировать риски отравиться, пишет KP.RU.

Если комнатная температура от 22 до 24 градусов, то три дня хранения, — это, так сказать, с натяжкой. Если на яйце повреждена скорлупа, то хранить такое варёное яйцо стоит и того меньше. Я бы такие яйца без холодильника не держала, поскольку резко повышается риск того, что присоединиться какая-нибудь нехорошая флора и можно будет отравиться или получить серьёзное заболевание, — заверила Павлова.

Она отметила, что крашеные варёные яйца можно хранить в холодильнике до трёх недель. Павлова предостерегла россиян от хранения таких продуктов при комнатной температуре, так как это белковый продукт, который является питательной средой для различной микрофлоры.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что пациентам с атеросклерозом, а также страдающим от повышенного холестерина и проблем с поджелудочной железой, стоит ограничить потребление яиц на Пасху. Она добавила, что здоровым людям, занимающимся физической нагрузкой, можно есть не более трёх яиц в день без вреда для здоровья.