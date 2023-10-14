Диетолог рассказала о вредных для здоровья завтраках Диетолог Ильина назвала хлопья и каши быстрого приготовления вредным завтраком

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Некоторые популярные у россиян завтраки не только не несут пользу, но и вредят организму, рассказала RT врач-эндокринолог, диетолог Людмила Ильина. По ее словам, не стоит в качестве первого приема пищи употреблять мюсли, хлопья и каши быстрого приготовления, лучше предпочесть более классические варианты, например, яйцо всмятку или нежирный творог. В любом случае, уверена специалист, худший завтрак — это его отсутствие.

Завтракать нужно обязательно, однако многие из популярных и общепринятых вариантов блюд на завтрак на самом деле не являются полезными. В частности, это мюсли, хлопья и каши быстрого приготовления. В них мало клетчатки и сложных углеводов, низкокалорийные, быстро перевариваются и не дают нужного насыщения, — пояснила врач.

В антирейтинг также входят сдобная выпечка, белый хлеб и тосты, сладости, энергетические и шоколадные батончики, поскольку их основные ингредиенты — это пшеничная мука, сахар и трансжиры, что ведет к набору лишних килограммов.

Кроме того, не стоит включать в свой завтрак свежевыжатые цитрусовые соки и фруктовые смузи. Это выжимка, лишенная клетчатки, с рекордным количеством фруктозы, излишки которой превращаются в жир, так что растолстеть на апельсиновом соке вполне себе реально, — добавила Ильина.

О фастфуде с утра, равно как о любимых многими бутербродами с колбасой, яичнице с беконом, чипсах, сухариках, жирном мясе не может быть и речи, подчеркнула врач. Особую опасность для фигуры таят в себе творожные и плавленые сырки.

Ильина посоветовала есть на завтрак цельнозерновые каши, киноа, а из яиц готовить омлет с овощами (либо всмятку). Также полезны с утра рыба, морепродукты, нежирный творог, сыр, а кофе можно пить только после еды.

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