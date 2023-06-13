Эндокринолог рассказала о диете для поддержания здоровья сердца Эндокринолог Игнатьева порекомендовала средиземноморскую диету для здоровья сердца

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Известно, что в средиземноморских странах жители страдают от болезней сердца, сосудов и ожирения реже, чем люди во многих других регионах, это происходит благодаря особенностям рациона питания, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Полина Игнатьева. По ее словам, именно поэтому такой тип питания рекомендуется при патологиях сердечно-сосудистой системы.

Как отметила специалист, в основе «средиземноморской» диеты лежит много зелени, овощей, фруктов, бобовых, цельных злаков, рыбы и морепродуктов. Переработанное мясо следует полностью исключить из рациона, а потребление красного мяса — сократить до минимума. Птицу, яйца и кисломолочные продукты желательно употреблять в небольших количествах.

При этом, по словам врача, для обеспечения организма необходимыми элементами правильное питание можно дополнять биологически активными добавками. Так, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты снижают уровень триглицеридов и «плохого» холестерина, уменьшая риски возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также работу сердечно-сосудистой системы улучшает магний, он способствует снижению артериального давления и сердцебиения.

Магний в нашем организме не синтезируется, поэтому он должен поступать извне ежедневно в количестве не менее 400 грамм, а при стрессах потребность в магнии возрастает в несколько раз, — заметила эндокринолог.

Помимо правильного рациона, для здоровья сердца полезна и физическая активность, продолжила эксперт. В неделю взрослым необходимо не менее 150 минут аэробной умеренной активности (ходьба, бег, плавание, танцы, езда на велосипеде, игра в теннис и др.) или 75 минут энергичных аэробных упражнений. Они улучшают кровообращение и приводят к снижению артериального давления, а также к нормализации частоты сердечных сокращений.

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