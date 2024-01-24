Эндокринолог рассказала, можно ли восполнить дефицит йода «сеткой на коже» Эндокринолог Калошина: «сетка на коже» не поможет восполнить дефицит йода

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Так называемая йодная сетка не поможет восполнить дефицит данного элемента в организме, рассказала NEWS.ru эндокринолог Видновской КБ Мария Калошина. По ее словам, организму в сутки требуется 120--150 мкг этого вещества. Она отметила, что «при всем желании» на кожу нельзя нанести более 0,25 мл обычного раствора йода, немалая часть которого распадется на активные и неактивные вещества.

В спиртовом растворе 100 мл около пяти граммов йода. Для организма в сутки необходимо около 120--150 мкг микроэллемента. При всем желании на кожу вы не нанесете более 0,25 мл. На коже йод распадется на активные и неактивные вещества, около 30% от них останутся на коже после распада йода. Частицы, которые останутся, это достаточно крупные и по своим физическим свойствам и просто не могут попасть в кровоток, — подчеркнула Калошина.

Собеседница добавила, что на всасываемость оставшегося объема раствора йода влияет ряд факторов, включая целостный и физиологический барьеры кожи, температуру окружающей среды и влажность. Эндокринолог отметила, что в организме человека йод участвует в ряде биохимических реакций и только после них попадет в щитовидную железу.

В организме йод проходит через ряд биохимических реакций и только потом попадает в щитовидную железу. Если теоретически предположить, что йод нанесут толстым слоем на кожу и не получат химический ожог, то организм не даст перенасытиться йодом щитовидной железе, поскольку в нем существуют механизмы саморегуляции, — подытожила Калошина.

Эндокринолог Оксана Михалева ранее посоветовала отказаться от фастфуда, снеков, жирной и жареной пищи, а также от свежих овощей и фруктов при простуде. По ее словам, богатая клетчаткой пища в первые дни болезни будет вызывать чувство тяжести в желудке.