Эндокринолог рассказала, кто из девушек подвержен остеопорозу Врач Деревянко предупредила об угрозе развития остеопороза при кормлении грудью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Длительное кормление грудью и отсутствие менструаций могут привести к развитию остеопороза, рассказала NEWS.ru врач-эндокринолог Ольга Деревянко. По ее словам, это связано с особенностями воздействия половых гормонов на организм. Они защищают костную ткань, снижая риск развития остеопороза. При изменении уровня гормонов кости разрушаются более интенсивно.

Врач напомнила, что остеопороз — это заболевание, при котором кости становятся более хрупкими. Они могут ломаться даже при незначительной травме. Постменопаузный остеопороз характерен для пожилых женщин, однако он может развиваться и в молодости. В частности это заболевание встречается у матерей, которые кормят детей грудью больше полутора лет.

Это один из факторов риска. С чем это связано? С длительным отсутствием менструации. Половые гормоны способствуют определенной защите костной ткани. Меняется уровень гормонов — процессы разрушения кости идут более интенсивно, — рассказала Деревянко.

В группу повышенного риска развития остеопороза также входят девушки, у которых менопауза начинается рано. Кроме того, это заболевание характерно для пациентов, у которых было несколько беременностей подряд.

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Врач-ревматолог Ольга Лесняк ранее перечислила лекарства, которые способствуют разрушению костей. По словам специалиста, таким эффектом обладают антикоагулянты, глюкокортикоиды и психотропные препараты. Остеопороз также часто развивается у людей, принимающих противоэпилептические лекарства.