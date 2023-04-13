Эндокринолог рассказала, кому следует отказаться от яиц и куличей на Пасху Эндокринолог Кардапольцева: яйца на Пасху противопоказаны при заболеваниях печени

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Пасхальное угощение может оказаться неполезным для здоровья. Как рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Елизавета Кардапольцева, яйца вредны людям с любыми заболеваниями печени, семейной гиперхолестеринемией и аллергией на яичный белок. А от куличей стоит воздержаться людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом и пищевой аллергией на компоненты праздничной выпечки.

Также обратите внимание на то, что вареные яйца хранятся в холодильнике не более 10 дней при условии, что на них нет трещин — тогда срок их хранения сокращается до двух-трех дней. При этом желательно съесть их в течение первых четырех дней, — подчеркнула специалист.

По ее словам, свежую выпечку не рекомендуется есть людям с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта. Сладкие куличи также противопоказаны при сахарном диабете.

Эндокринолог отметила, что для одного человека даже маленький кулич может обернуться прибавкой в весе, а кто-то съест два кулича без заметных изменений фигуры. Все дело в суточном потреблении и ежедневной активности человека.

Людям с высокой физической активностью не страшно набрать 2 кг за праздники, так как они уже в течение следующих двух недель придут к своему прежнему весу, при этом не слишком затрудняя себя тренировками. Если же человек испытывает проблемы с весом, то, конечно, ему стоит ограничить употребление куличей или перенести этот прием пищи на первую половину дня. Рекомендованная норма — 100–200 граммов в день, — уточнила врач.

Лучшим вариантом эксперт назвала баланс питания и физической активности. К классическому пасхальному столу можно добавить свежие ягоды, фрукты, овощи, зелень, а все самое калорийное лучше есть в первой половине дня, не злоупотребляя при этом жирной и сладкой пищей, резюмировала Кардапольцева.

Ранее священник рассказал, какие продукты кроме яиц и куличей можно освящать на Пасху. Это вино, мясо, сало, окорок и сыр. Для освящения таких продуктов есть специальная молитва.