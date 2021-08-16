Эндокринолог рассказала, как восстановить волосы после COVID-19

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, как восстановить волосы после перенесённого коронавируса. Медик заметила, что обычно пациенты начинают жаловаться на выпадение шевелюры спустя месяц после заболевания. Об этом пишет РИА Новости.

Дело в том, что во время болезни организм испытывает сильнейший стресс, в том числе и из-за нарушения обмена веществ. По словам Павловой, «ослабить» эту реакцию организма никак нельзя — в течение трёх-четырёх месяцев самые «пугливые волосы» выпадут. Медик отметила, что такую потерю нужно просто пережить.

Тем не менее, есть способы уменьшить выпадение волос и восстановить их. Этому способствуют физические нагрузки и правильное питание, которые приведут обмен веществ в норму. Также не лишним будет приём витаминов. Волосы не стоит собирать в тугие причёски, использовать на них утюжки и окрашивать корни. Лучше всего расчёсываться щёткой с натуральной щетиной.

Павлова также посоветовала пройти обследование щитовидной железы и обратиться к трихологу, чтобы узнать причины частого выпадения волос и сформулировать план лечения. Соблюдение всех рекомендаций вернёт волосы к прежнему состоянию через полгода после коронавируса, подытожила врач.

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