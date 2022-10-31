Эндокринолог рассказала, как предотвратить дефицит йода в организме Эндокринолог Шарова: для профилактики йододефицита следует использовать йодированную соль

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Для профилактики йододефицита следует добавить в свой рацион морскую капусту, фейхоа, а также миндальные и грецкие орехи, рассказала в беседе с «Радио 1» эндокринолог Ольга Шарова. По ее словам, восполнять недостаток йода лучше с помощью йодированной соли и специальных препаратов, которые особенно нужны детям в период активного роста, беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто планирует беременность.

Для профилактики йододефицита стоит употреблять продукты с повышенным содержанием йода, например йодированную соль <...> Кроме того достаточное количество йода содержится в морской капусте, фейхоа, а также в миндальных и грецких орехах, — уточнила специалист.

Шарова предупредила, что полезный эффект от использования йодированной соли исчезает при воздействии на нее высоких температур. Поэтому подсаливать пищу йодированной солью стоит уже после ее приготовления.

Также эндокринолог предостерегла людей старше 40 лет от употребления йодосодержащих препаратов. По ее словам, перед применением лекарственной формы йода следует обратиться за консультацией к врачу.

Гастроэнтеролог и диетолог Анна Киселева ранее рассказала, что разница в доле хлорида натрия в пищевой и морской соли несущественна, поскольку они вызывают одинаковые последствия для организма. По ее словам, миф о пользе альтернативных видов соли — таких как морская, гималайская или сванская — это не более чем маркетинговый ход. Киселева добавила, что действительно менее вредной является йодированная соль или соль со сниженным содержанием натрия.