Эндокринолог рассказала, что лучше не есть перед сном Эндокринолог Табеева: на ночь нельзя есть острую пищу и продукты с кофеином

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Перед сном лучше избегать употребления напитков и продуктов, содержащих кофеин, а также острой и жирной пищи, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог кандидат медицинских наук Камиля Табеева. По ее словам, следует исключить и продукты, способствующие частому мочеиспусканию.

Перед сном нежелательно употреблять продукты, богатые кофеином. Он стимулирует центральную нервную систему и мешает уснуть. Это чай, кофе и энергетические напитки. <...> Весь состав энергетических напитков направлен на ускорение обмена веществ, что, в свою очередь, не способствует засыпанию, — пояснила врач.

Кроме того, кофеин содержат кола и черный шоколад, поэтому употреблять их на ночь также не рекомендуется, продолжила эксперт. Помешать комфортному сну может и острая и обильно приправленная еда — она повышает уровень эндорфинов, стимулируя работу нервной системы.

Процессу засыпания препятствует и жирная пища, которая долго и сложно усваивается, добавила эндокринолог. Она также посоветовала не употреблять на ночь арбузы, дыни, грейпфруты и другие фрукты, которые способствуют частому мочеиспусканию.

Ранее врач-эндокринолог Юлия Вереина предупредила, что чрезмерное употребление чая может привести к проблемам с пищеварением. Специалист уточнила, что напиток вызывает дисбаланс в работе желудка и кишечника.