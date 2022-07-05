Эндокринолог рассказал, сколько воды в день нужно пить после 50 лет Эндокринолог Потешкин рассказал, сколько воды в день нужно пить пожилым людям

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Врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин рассказал о необходимости соблюдать водный баланс в пожилом возрасте. По его словам, в преклонном возрасте можно не замечать потребность организма в жидкости, однако ее нужно употреблять, в противном же случае может произойти обезвоживание организма. Об этом специалист рассказал «Газете.ru».

Говоря о том, сколько необходимо выпивать воды в-среднем в день, Потешкин приводит рекомендации благотворительной организации поддержки пожилых людей Великобритании Age UK. Те заявляют, что в день нужно принимать от 6 до 8 кружек воды по 200 мл в день.

Для пожилых людей существуют особые рекомендации по питьевому режиму, поскольку с возрастом у человека уменьшается чувствительность центра жажды. Чтобы не считать рекомендуемые 6-8 чашек, пожилым людям можно просто пить жидкости на 2 чашки в день больше, чем хочется, — подчеркивает он.

Также эндокринолог предупредил, что обезвоживание организма приводит к множеству проблем, таких как нарушение концентрации внимания, реакции, проблемам с памятью, запорам и падениям. Именно поэтому люди в преклонном возрасте должны соблюдать «водный режим».

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