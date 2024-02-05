Эндокринолог раскритиковала популярный способ поощрения детей Эндокринолог Тараско: ребенка нужно стимулировать не только сладостями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поощрение ребенка сладостями может привести к формированию у него неверных представлений о связи между его действиями и наградой, рассказала в беседе с «ФедералПресс» эндокринолог Анастасия Тараско. По ее словам, стимулировать интерес к бытовым обязанностям и учебе можно не только с помощью еды.

Важно, чтобы в жизни ребенок получал удовольствие не только из еды, — подчеркнула специалист.

По ее мнению, если давать ребенку сладкую награду в виде, например, конфеты, это может привести его к мысли, что поступать хорошо можно ради сладостей. Поэтому эндокринолог порекомендовала покупать сладкое на всю семью и на один раз. В этом случае угощение будет касаться всей семьи, а не конкретно ребенка, и не будет считаться видом поощрения или утешения.

Ранее врач-эндокринолог Наталия Тананакина назвала постепенное снижение употребления натурального сахара действенным способом перестать есть много сладостей. Специалист подчеркнула, что помочь в этом могут сахарозаменители: они чаще всего имеют нулевую калорийность и не вызывают резкого повышения уровня глюкозы. Также, по словам врача, избавиться от привычки есть сладости помогут активные занятия спортом.