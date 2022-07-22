Эндокринолог предупредила об опасности переизбытка витамина D в организме Эндокринолог Михалева: переизбыток витамина D может привести к образованию камней в почках

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Переизбыток витамина D в организме может стать причиной гиперкальциемии — чрезмерного отложения кальция в крови, который, в свою очередь, накапливается в мягких тканях, почках и стенках кровеносных сосудов, рассказала эндокринолог Оксана Михалева. Она отметила в беседе с Lenta.ru, что гиперкальциемия может привести к образованию камней в почках или почечной недостаточности.

Гиперкальциемия может стать причиной образования камней в почках и в некоторых случаях даже почечной недостаточности. Она может спровоцировать повышенный риск переломов костей. Особенно осторожными следует быть беременным женщинам, так как переизбыток витамина D может привести к патологиям плода и болезням костной системы у новорожденных, — отметила Михалева.

Более того, такое состояние может вызвать боль в мышцах и мышечную слабость, а также нарушения в работе нервной и пищеварительной систем. По мнению эндокринолога, переизбыток витамина D в организме увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом гинеколог Екатерина Орехова отметила, что симптомами гиперкальциемии являются повышенная раздражительность, беспричинная тошнота, чувство жажды, нарушения сна и проблемы с пищеварением.

Ранее невролог Игорь Орлов заявил, что нехватка витамина D в организме может стать причиной умственной и физической задержки в развитии у детей, а также деформации черепа и других костей. Он отметил, что у детей дефицит этого полезного микроэлемента обычно проявляется в виде рахита.