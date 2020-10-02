Эндокринолог предупредила, что горячий чай может вызвать рак

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Употребление слишком горячего чая может спровоцировать онкологию, считает врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она подчеркнула, что рак пищевода можно назвать «национальной болезнью» народов, которые часто пьют горячие напитки, пишет РИА Новости.

Эксперт отмечает, что оптимальная температура чая — не более 60 градусов по Цельсию.

Это ещё горячо, но уже не обжигающе. Как определить, что температура подходящая? Увы, у меня нет более мудрого совета, как попробовать воду пальцем. Если можно терпеть — можно пить, — считает Павлова.

Более горячие напитки обжигают слизистые оболочки горла, которые при восстановлении могут спровоцировать злокачественную опухоль, считает она.

Специалист привела статистику, согласно которой в Иране среди 328 заболевших раком пищевода за последнее время 90% случаев зарегистрирован у тех, кто пил не менее 700 миллилитров горячего чая в сутки.

В то же время эндокринолог напомнила о положительных свойствах напитка. Так, чай, по её мнению, помогает выводить из организма вредные вещества, также некоторые сорта чая бывают полезны при некоторых заболеваниях почек.

При этом она не рекомендует запивать чаем пищу, чтобы не лишать её полезных свойств. По словам врача, чай лучше пить не раньше, чем через час после еды.

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