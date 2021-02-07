Эндокринолог посоветовала пациентам с диабетом сделать прививку от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1587d4ac-69d6-11eb-a3ca-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям России с диабетом рекомендуется пройти вакцинацию от коронавируса при отсутствии противопоказаний, сообщила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ рекомендует проведение вакцинации от COVID-19 больным сахарным диабетом первого и второго типа, с другими, более редкими вариантами диабета (кроме гестационного), с соблюдением противопоказаний и правил осторожности, — сказала она.

По её словам, сделать прививку могут те, у кого отсутствуют медицинские противопоказания, в том числе инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет.

Помимо этого, от вакцинации следует отказаться тем, кто страдает от диабетического кетоацидоза, гиперосмолярного гипергликемического состояния, лактатацидоза и тяжёлой гипогликемии. Окончательное решение о прививке примет врач после общего осмотра пациента, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что беременных женщин в возрасте от 35 лет и старше с ожирением Минздрав включил в группу риска по коронавирусу. Особенно если у них есть ещё сопутствующие заболевания вроде диабета и повышенного давления.