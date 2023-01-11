Эндокринолог поделилась неожиданным способом омоложения организма Эндокринолог Мачехина: омолодить организм можно с помощью холода

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Холод положительно сказывается на организме, помогая ему «омолодиться», рассказала врач-эндокринолог Любовь Мачехина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что на холоде организм тратит меньше энергии и формирует бурый жир — «клетки молодости». При этом она предостерегла от длительного пребывания на холоде, посоветовав просто почаще проветривать помещение.

Дело в том, что при низких температурах запускаются процессы, которые позволяют тканям и клеткам функционировать с минимальным расходом энергии. То есть мы как бы ставим организм в энергосберегающий режим, как телефон, — и он медленнее «разряжается». Кроме того, у млекопитающих при умеренном охлаждении усиливается образование бурых жировых клеток, которые считаются «клетками молодости», — рассказала специалист.

У детей есть целые скопления бурых жировых клеток, которые в процессе взросления меняются на белые. При умеренной прохладе происходит запуск синтеза бурых клеток, что и позволяет организму «омолодиться», пояснила Мачехина. При этом врач отметила, что для положительного влияния низких температур достаточно приятной прохлады. Врач также предостерегла от длительного нахождения на холоде, так как это чревато переохлаждением и опасно для организма.

Диетолог Дюваль порекомендовала включать в ежедневный рацион пророщенные семена разных растений, чтобы «омолодиться» и улучшить работу организма. По словам специалиста, подойдут пшеница, ячмень, люцерна, клевер и даже редис. В проросших семян содержится большое количество витаминов.