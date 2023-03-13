Эндокринолог перечислила симптомы дефицита железа Эндокринолог Бартенева назвала усталость одним из симптомов дефицита железа

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Одним из симптомов дефицита железа в организме является постоянное чувство усталости, предупредила врач-эндокринолог Анна Бартенева. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист объяснила, что на недостаток уровня железа также могут указывать снижение работоспособности, сухость кожи, выпадение и ломкость волос.

Жалобы, сопровождающие данное состояние, весьма разнообразны и неспецифичны. Это может быть как постоянная усталость, слабость, снижение работоспособности, так и сухость кожи, выпадение и ломкость волос, а также изменение вкусовых пристрастий, восприимчивость к инфекциям и многое другое, — рассказала врач.

По словам эндокринолога, следует сдать общий анализ крови, анализы на ферритин и железо. После этого анализы должен оценить врач, который пропишет препараты для повышения уровня железа в случае необходимости. Специалист отметила, что сейчас железодефицит распространен среди населения, в особенности среди женщин.

В мире в дефиците находятся примерно 37% жителей, в России данная цифра составляет 20%. Железодефицит — это не только анемия, но и уменьшение запаса железа в организме, — заключила Бартенева.

Доктор Мясников ранее предупредил, что прием препаратов от гипертонии может привести к постоянной усталости. На это также могут повлиять бета-блокаторы, антидепрессанты, противосудорожные препараты и стероидные гормоны.