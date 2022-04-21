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Общество

Эндокринолог объяснила, почему вечером лучше не есть макароны и рис

Эндокринолог Павлова: потребление макарон и риса вечером приводит к появлению лишнего веса
11:26, 21 апреля 2022
Эндокринолог объяснила, почему вечером лучше не есть макароны и рис Фото: unsplash.com
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Макароны, картофель и рис содержат в себе много простых углеводов, поэтому, чтобы не набрать лишние килограммы, вечером их лучше не есть, заявила эндокринолог Зухра Павлова. Она порекомендовала заменить такой гарнир к ужину на овощи или кусочек хлеба, пишет «ФедералПресс».

Они крахмалистые, в них много простых углеводов. Соответственно, на них очень просто набрать вес. Поэтому лучше их есть в ограниченном количестве, — пояснила Павлова.

По её мнению, гарниры с высоким содержанием углеводов можно заменить на некрахмалистые овощи: например, фасоль, тыкву, кабачки, шпинат, грибы, авокадо (в составе салатов), огурцы и помидоры. Эндокринолог также порекомендовала россиянам по возможности ужинать варёными овощами, чтобы «помочь» пищеварительному тракту. Вместе с этим, отметила Павлова, важно пить достаточное количество воды, чтобы содержащаяся в овощах клетчатка лучше усвоилась.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль посоветовала с началом весны употреблять больше магния — он есть в зелёных овощах. По её мнению, россиянам стоит каждый день питаться теми свежими фруктами, которые можно найти в это время года.

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