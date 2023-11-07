Эндокринолог объяснила, как предотвратить появление ранней седины Врач Сидоркина: от ранней седины спасут полноценный сон и правильное питание

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Появление седых волос в возрасте до 25 лет считается ранним для представителей европеоидной и монголоидной расы, рассказала в беседе с aif.ru врач-эндокринолог Юлия Сидоркина. По ее словам, предотвратить преждевременное появление седины поможет здоровый образ жизни, в том числе достаточная продолжительность сна и сбалансированное питание.

Как отметила эксперт, для профилактики раннего поседения необходимо уделять сну не менее 7 часов. Кроме того, важно не пренебрегать физической нагрузкой. В рационе питания должны присутствовать продукты с достаточным содержанием белка, омега-3 жирных кислот и витаминов группы В — это молочные продукты, мясо, морепродукты и рыба, орехи, авокадо, льняное и оливковое масло. Кроме того, нужно пить достаточное количество воды.

Врач пояснила, что правильное питание и здоровый образ жизни способствуют выработке в организме пигмента меланина, определяющего цвет волос. Если синтез меланина прекращается, волосы теряют цвет и становятся седыми.

По словам Сидоркиной, появление ранней седины может быть вызвано гормональными проблемами, в том числе на фоне стресса, а также заболеваниями пищеварительной системы, аутоиммунными заболеваниями, дефицитом витаминов и микроэлементов, а также генетической предрасположенностью.