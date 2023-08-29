Эндокринолог объяснила, чем опасен голодный водитель на дороге Эндокринолог Кривошеева: голод способствует снижению концентрации у водителя

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Водитель, севший за руль на пустой желудок, представляет собой определенную угрозу для других участников движения, так как голод является причиной серьезного снижения концентрации и внимания, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева. В то же время, по ее словам, риск аварии повышается также при другой крайности — переедании.

Ощущение голода серьезно уменьшает концентрацию внимания, так как мы постоянно думаем о еде, а это приводит к риску аварии во время вождения. В то же время, большие порции и переедание приводят к сонливости, болям в животе, изжоге и газообразованию — симптомам, которые также нарушают способность концентрироваться, — рассказала специалист.

Еще одной причиной, по которой желательно не садиться за руль на пустой желудок, врач назвала снижение уровня глюкозы в крови, что приводит к возникновению ощущения слабости и головокружению.

Как рассказала эндокринолог, у голодного человека и у того, кто плотно пообедал, производительность снижается более чем на 10%. При этом попытки поднять тонус с помощью кофе или энергетика дают лишь кратковременный эффект, который длится обычно около часа, после чего снова могут возникнуть проблемы с концентрацией и временем реакции, а это чревато несчастными случаями.

При этом, по словам Кривошеевой, исследования показывают, что употребление черники улучшает концентрацию, внимание и память на срок до пяти часов благодаря содержащимся в этой ягоде антиоксидантам.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что нерегулярное питание разрушает желудок и негативно влияет на его состояние. Специалист уточнила, что это происходит из-за желудочного сока, который слишком долго находится без пищи и раздражает стенки.