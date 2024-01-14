Эндокринолог назвала продукты, которые необходимы для похудения Эндокринолог Янг: при похудении нельзя отказываться от картофеля и орехов

Эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале развеяла самые популярные мифы о похудении. Так, по словам специалиста, не стоит исключать из рациона картофель, орехи и авокадо и тем более нельзя заменять их обезжиренными продуктами.

Первый миф: лучший выбор – это обезжиренные продукты. При уменьшении жиров в рационе люди начинают есть больше углеводов. Питательные вещества из жирных продуктов достигают мозга в течение 10 минут, а из углеводных – в течение получаса. Поэтому при употреблении жира вы насытитесь быстрее, сможете есть реже и сократить перекусы, — объяснила специалист.

Еще одно заблуждение касается картофеля, указала Янг. На самом деле, продолжила врач, в вареном охлажденном корнеплоде содержится резистентный крахмал, необходимый для микрофлоры кишечника. При этом картофель не вызывает сильных скачков уровня глюкозы в крови.

Эндокринолог добавила, что молоко и молочные продукты, как принято считать, не самый лучший выбор для восполнения дефицита кальция. По ее словам, больше всего этот макроэлемент содержится в овощах, зелени, рыбе, орехах. Янг также сообщила, что запрет есть после шести вечера вреден для здоровья. Последний прием пищи должен быть за два часа до сна, резюмировала врач.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что для похудения после новогодних праздников полезно пить больше воды и исключить соленые продукты, а резкое голодание не поможет сбросить вес. По ее словам, в рационе необходимо оставить мясо, рыбу и сезонные овощи.

По словам специалиста, в день должно быть четыре-шесть приемов пищи, по 200–250 г, причем завтрак должен быть в первый час после пробуждения, а между обедом и ужином необходимо устроить два-три полезных перекуса. При этом Королева напомнила о важности присутствия в рационе белка, которым богаты мясо, птица и рыба.