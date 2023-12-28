Эндокринолог назвала неожиданное последствие бессонницы Врач Прокопенко: страдающий бессонницей человек может проявлять агрессивность

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Бессонница может оказывать негативное влияние на физическую, интеллектуальную и социальную жизнь человека, вызывая различные поведенческие отклонения, вплоть до проявлений гиперактивности и агрессии, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Елена Прокопенко. Также, по ее словам, это расстройство является причиной нарушений дневного самочувствия.

Человек может стать капризным и раздражительным, испытывать упадок сил и терять мотивацию во всех сферах жизни. Могут появиться и гиперактивность, и импульсивность, агрессия в поведении, — отметила эксперт.

Она уточнила, что для бессонницы характерны трудности с засыпанием, ночные пробуждения, после которых сложно опять заснуть, а также пробуждение раньше, чем хотелось бы. Наиболее распространенные дневные жалобы при бессоннице — это сонливость и утомляемость, снижение концентрации внимания и памяти, из-за чего появляется склонность к ошибкам.

По словам специалиста, более уязвимы к хронической форме бессонницы люди с располагающими к этому особенностями личности и темперамента, подверженные стрессу, а также страдающие онкологическими заболеваниями.

Ранее врач-эндокринолог Шамсият Ашурбекова назвала гормональные причины бессонницы и сонливости. По ее словам, гормон мелатонин является важным участником регуляции цикла «сон — бодрствование» и его дефицит может возникать, в частности, из-за стресса, ночных смен на работе, а также светового шума.