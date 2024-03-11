Эндокринолог назвала гормоны, отвечающие за красоту и стройность Врач Табеева: красота и стройность зависят от уровня мелатонина и эстрогена

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Мелатонин, эстроген и гормон роста можно назвать «ответственными» за красоту и стройность, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Камиля Табеева. По ее словам, при низком уровне этих гормонов ухудшаются внешний вид и здоровье, а также происходит набор лишнего веса.

Дефицит мелатонина чреват нарушениями сна, головными болями и общим снижением иммунитета, а эстрогена — влечет за собой снижение настроения, болевого порога и изменение терморегуляции тела, — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что мелатонин является антиоксидантом, нейтрализующим клетки свободных радикалов и препятствующим окислительным процессам, которые ускоряют старение и провоцируют рост раковых клеток. Активная выработка мелатонина происходит в ночное время, поэтому для этого процесса необходим полноценный сон.

Врач также отметила, что нехватка эстрогена способствует развитию проблем в мочевыделительной системе и снижению плотности костной ткани. Кроме того, эти гормоны участвуют в процессе обновления клеток всего организма, в том числе и кожи, положительно влияя на красоту волос.

Что касается гормона роста, или соматотропина, то он способствует снижению количества жировой ткани в организме, а также стимулирует синтез белка. На выработку этих гормонов большое влияние оказывает образ жизни человека, поэтому необходимо регулярно заниматься спортом, гулять на свежем воздухе и спать в темном помещении. Кроме того, важно в достаточном количестве употреблять белок, особенно аминокислоты триптофана. Ею богаты твердые сорта сыра, творог, молоко, йогурт, рыба, мясо и грибы.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман посоветовал регулярно сдавать анализ крови на гормоны щитовидной железы. По словам специалиста, тиреотропный гормон (ТТГ) — это гормон мозга, который стимулирует щитовидную железу и регулирует выработку гормонов. Его норма — 0,4–4,0 мед/л.