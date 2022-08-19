Эндокринолог назвал неожиданный симптом диабета Эндокринолог Анас: генитальный зуд является малоизвестным симптомом диабета

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Зуд в области гениталий является малоизвестным признаком диабета, который можно спутать с другими заболеваниями, рассказал эндокринолог и диабетолог Альфарадж Анас. По его словам, при наличии заболевания большое количество сахара выделяется с мочой, из-за чего на половых органах начинают расти микроорганизмы, что вызывает раздражение, пишет «Газета.Ru».

Из-за присутствующего в моче сахара на половых органах со временем начинают расти микроорганизмы, так как сахар — это благоприятная среда для их размножения. Поэтому возникает зуд <...> Иногда бывает, что человек испытывает не только зуд в области гениталий, но и по всему телу, — пояснил Анас.

Врач предупредил, что резкое снижение веса также может быть симптомом диабета, так как из-за проблем с инсулином весь сахар остается в крови и не может попасть в клетки. Чтобы обеспечить клетки энергией, организм начинает «топить» жир, поэтому некоторые пациенты в начале заболевания теряют 10-20 килограмм за месяц, рассказал Анас.

Ранее врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что частое употребление кураги и инжира может стать причиной диабета второго типа, поэтому пожилым людям их есть не рекомендуется. Она объяснила, что люди после 60 лет очень подвержены диабету, потому что за всю жизнь их поджелудочная железа истончается.