Эндокринолог дала совет, как не набрать лишний вес Эндокринолог Тананакина посоветовала следить за калорийностью рациона, чтобы не набрать лишний вес

Фото: shutterstock.com

Чтобы не набрать лишний вес, необходимо следить за калорийностью рациона и его соответствию энергетическим затратам организма, посоветовала врач-эндокринолог Наталия Тананакина. В разговоре с РИАМО специалист пояснила, что каждый человек нуждается в строго определенном количестве белков, жиров и углеводов в зависимости от обмена веществ и активности.

Каждый организм нуждается в строго определенном количестве пищевых веществ, которые должны поступать в установленных оптимальных пропорциях. Мы говорим о белках, жирах и углеводах, — пояснила врач.

Тананакина напомнила, что белки являются источником образования гормонов, ферментов, витаминов и антител, а также способствуют транспорту различных веществ. Углеводы представляют собой основной энергетический материал. Они поддерживают жизнедеятельность организма и подразделяются на простые и сложные. Эндокринолог предупредила, что для правильного обмена веществ необходимы минеральные вещества и витамины. Жиры при этом оказывают влияние на гормоны, например на инсулин, холестерин и лептин.

Жиры обладают не только энергетической, но и пластической ценностью. Это благодаря тому, что в них содержатся жирорастворимые витамины A, D, E, K. Полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды — они необходимы для того, чтобы клетки организма строились, — пояснила специалист.

По словам врача, питание необходимо сделать дробным и регулярным. Тананакина уточняет, что последний прием пищи должен быть не позднее, чем за два-три часа до сна. Около 15% калорийности рациона могут составлять белки, жиры — до 30%, а углеводы — до 65%, заключила эндокринолог.

Диетолог Мария Волынкина ранее пояснила, что похудение у мужчин и женщин происходит по-разному, в частности, мужчины до 45 лет быстрее снижают вес в отличие от женщин такого же возраста. По ее словам, это связано с тем, что мужчины сильнее по природе.