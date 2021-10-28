«Ему нужна война»: Жириновский прокомментировал случай с Валерием Рашкиным

Владимир Жириновский прокомментировал скандал вокруг члена КПРФ Валерия Рашкина, в багажнике машины которого обнаружили мёртвого лося. Лидер ЛДПР отметил необычный характер депутата, который мог стать причиной инцидента, и предположил, что подобные люди выгодны коммунистам, так как оттеняют характер лидера партии. Об этом Жириновский сообщил в своём Telegram-канале.
Жириновский
Лучшее наказание для Рашкина — заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит — не выпускать, — заявил лидер ЛДПР.
Ранее Рашкин заявил, что, возможно, против него осуществили специальную провокацию. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что необходимо обратиться в Генпрокуратуру по факту незаконного задержания депутата.
В связи с инцидентом депутат Госдумы Виталий Милонов призвал приостановить депутатский иммунитет Рашкина, чтобы объективно провести расследование. При этом парламентарий подчеркнул, что с трудом верит в то, что Рашкин мог быть убийцей животного.