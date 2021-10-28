«Ему нужна война»: Жириновский прокомментировал случай с Валерием Рашкиным

Владимир Жириновский прокомментировал скандал вокруг члена КПРФ Валерия Рашкина, в багажнике машины которого обнаружили мёртвого лося. Лидер ЛДПР отметил необычный характер депутата, который мог стать причиной инцидента, и предположил, что подобные люди выгодны коммунистам, так как оттеняют характер лидера партии. Об этом Жириновский сообщил в своём Telegram-канале.

Жириновский вспомнил аналогичный случай с бывшим иркутским губернатором Сергеем Левченко, который убил спящего медведя в берлоге, но не понёс никакой ответственности. Он также предположил, что Рашкину необходима «война, бесконечная борьба», чтобы в полной мере применить свои качества, тогда как нынешняя ситуация это исключает. По его словам, Рашкин «прёт как слон или медведь», однако подобные радикально настроенные члены партии весьма выгодны Геннадию Зюганову, который «не всё может сказать или сделать».

Лучшее наказание для Рашкина — заставить его сожрать целиком эту косулю или лося. Пока не закончит — не выпускать, — заявил лидер ЛДПР.

Ранее Рашкин заявил, что, возможно, против него осуществили специальную провокацию. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что необходимо обратиться в Генпрокуратуру по факту незаконного задержания депутата.

В связи с инцидентом депутат Госдумы Виталий Милонов призвал приостановить депутатский иммунитет Рашкина, чтобы объективно провести расследование. При этом парламентарий подчеркнул, что с трудом верит в то, что Рашкин мог быть убийцей животного.