«Ему не доверяют»: Сырскому предрекли скорую замену Военэксперт Иванников: Сырского обвинят в поражениях и назначат нового главкома

Фото: president.gov.ua

Александр Сырский

Недавно вступившего в должность главкома ВСУ Александра Сырского в скором времени могут сместить с должности, обвинив во всех поражениях ВСУ, таким мнением поделился с URA.ru военный политолог Олег Иванников. Он убежден, что главкому не доверяют из-за его российского происхождения. Эксперт отметил, что Сырского назначили во время бегства ВСУ из Авдеевки, после чего случился провал украинского спецназа в Херсоне.

Сырский виноват только потому, что он имеет российское происхождение, то, что ему не доверяют. Уже при назначении было понятно, что под Авдеевкой ВСУ потерпят поражение, фронт будет рушиться, — сказал он.

По мнению Иванникова, из Сырского сделали мальчика для битья, на котором спишут все военные неудачи ВСУ. Политолог считает, что на замену нынешнему главком придет командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк, который, как выразился военэксперт, «находится на подъеме карьеры».

Ранее украинское издание «Страна.ua» писало, что Сырский посетил Авдеевское направление, ситуацию на фронте он назвал сложной и обвинил отдельных командиров в просчетах. Эти просчеты, по мнению главкома ВСУ, заключаются во владении обстановкой и оценке Вооруженных сил РФ, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях, пишет издание.