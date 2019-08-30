https://static.news.ru/photo/ad5de794-ccc5-11e9-8d98-fa163e074e61_660.jpg Эммануил Виторган Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Народный артист РФ Эммануил Виторган, в 79 лет вновь ставший отцом, призвал всех россиян рожать как можно больше и чаще. По его мнению, дети — это наивысшее счастье.

Себя при этом он гордо назвал «отец-молодец». И пожелал всем иметь возможность обзаводиться детьми в любом возрасте.

Я не устаю кричать: рожайте, дорогие, рожайте. Все последующие поколения должны быть лучше предыдущих! — сказал Виторган в программе «Ты не поверишь!» на НТВ .

Всего полтора года назад у актёра появилась ещё одна дочь, которую назвали Этель. После этого, по его словам, открылось «второе дыхание». Актёр говорит, что готов сидеть с детьми сутки напролёт.

В каком-то смысле, признал Виторган, он навёрстывает упущенное. Когда его сын Максим был маленьким, актёр часто пропадал на работе. Сейчас он и рад бы пообщаться, только теперь тот постоянно занят.

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик в очередной раз стали родителями в конце августа. Вместе с тем, как писал News.ru, некоторые поклонники их раскритиковали. Людей беспокоит то, что девочки слишком рано осиротеют и останутся без родителей.