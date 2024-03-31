Эмин и Араз Агаларовы посетили вечер памяти жертв теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмин Агаларов

Владельцы концертного зала «Крокус Сити Холл», в котором 22 марта произошел теракт, певец Эмин Агаларов и его отец Араз Агаларов посетили вечер памяти жертв трагедии. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) исполнитель разместил фото, на котором они с отцом стоят в толпе и наблюдают за происходящим.

Сегодня мы все солидарны. Мы приехали к «Крокус Сити Холлу», чтобы почтить память невинных людей, погибших в страшной трагедии. Еще раз хочу выразить глубокие соболезнования близким погибших. Сегодня мы скорбим вместе с вами, — написал музыкант.

Агаларов отметил, что во время террористического акта также погибли сотрудники его компании. Он назвал случившееся невосполнимой утратой.

Это невосполнимая утрата для всех нас. Место, которое совсем недавно было любимым для тысяч зрителей и артистов, разрушено чудовищным терактом. Вечная память погибшим, — заключил артист.

Ранее певец заявил, что пока нет окончательного решения по восстановлению концертного зала после теракта и сильного пожара. Он подчеркнул, что это будет зависеть от мнения властей страны и самих россиян. Как пояснил Агаларов, страховка покроет лишь 1/40 суммы ущерба от теракта. При этом на строительство подобного «Крокусу» концертного зала потребуется минимум $150 млн, добавил он.