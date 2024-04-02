Эмин Агаларов высказался о дискриминации по нацпризнаку после теракта Эмин Агаларов: терроризм не имеет национальности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмин Агаларов

Терроризм не имеет национальности, сказал музыкант и предприниматель Эмин Агаларов проекту «НеФорбсы», в котором обсуждался в том числе теракт в «Крокус Сити Холле». То, что нападение осуществили граждане Таджикистана, считает он, не должно накладывать отпечаток на всю нацию.

Если теракт осуществили граждане Таджикистана, это не значит, что все таджики негодяи. У меня среди друзей есть много таджиков, они все классные ребята. Терроризм не имеет национальности, — сказал он.

Также он признался, что произошедшая в концертном зале трагедия повлияла на него. Он напомнил, что был в «Крокусе» в тот момент и стал свидетелем случившегося. По его словам, такого количества погибших он не видел «даже в кино».

Я обеспокоен всей этой ситуацией, естественно. Невозможно засыпать и просыпаться, есть, пить, не переосмысливая все случившееся. Потому что я был на месте, я все это видел, весь этот ужас, и такое количество погибших людей я не видел даже в кино. Это ужасно, — признался музыкант.

Также он ответил на вопрос о возможном решении по восстановлению «Крокуса». По его словам, принимать его пока рано, окончательное слово по этому вопросу будет за его отцом Аразом Агаларовым, который является владельцем Crocus Group.