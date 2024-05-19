Эмин Агаларов дал первый концерт после трагедии в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмин Агаларов

Певец Эмин Агаларов возобновил концертную деятельность после трагедии в «Крокус Сити Холле», пишет kp.ru. Первое выступление артиста состоялось в историческом городе Дербенте. Мероприятие было организовано в благотворительных целях, чтобы помочь семьям погибших во время нападения на концертный зал.

Не поверите, но сейчас я работаю над альбомом, в который войдут песни Магомаева. Знаете, «Крокус» полностью уничтожен. Сохранился только музей Магомаева. Все его вещи уцелели. Не могу сказать, как это произошло, — признался артист.

Планируется провести подобные мероприятия в различных городах России и стран СНГ. Это направление считается важным для Агаларова, так как это помогает поддерживать фонды, предоставляющие помощь пострадавшим семьям. Общее число жертв теракта составило 145 человек. Перед выступлением артисту вручили вручную сделанный ковер с изображением его портрета и Муслима Магомаева. Этот великий артист является для него наставником и вдохновителем, сыгравшим ключевую роль в его жизни.

Ранее Агаларов заявил, что от него никто не отвернулся после трагедии. Агаларов высказал мнение, что владельцев «Крокуса» критикуют за несоблюдение строительных норм «диванные эксперты». По его словам, все, кто знает, как работает компания, понимают, что обвинения в халатности не имеют оснований.