Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Спортсмен
Флэшмоб «вызови Емельяненко» на бой дошёл и до моего друга Рамзана. Ахмат Сила! – написал он.
Как ранее писал NEWS.ru, Кадыров вызвал Емельяненко на поединок. Однако политик ещё не решил, по правилам какого вида спорта пройдёт противостояние. Руководитель республики попросил совета у подписчиков в социальной сети Instagram, в какой дисциплине выйти против Емельяненко: бокс или MMA.
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