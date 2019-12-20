https://static.news.ru/photo/663e2d40-241a-11ea-9215-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Спортсмен сделал репост обращения регионального руководителя в Instagram. Он отметил, что Кадыров, который является его другом, присоединился к флешмобу.

Флэшмоб «вызови Емельяненко» на бой дошёл и до моего друга Рамзана. Ахмат Сила! – написал он.

Как ранее писал NEWS.ru, Кадыров вызвал Емельяненко на поединок. Однако политик ещё не решил, по правилам какого вида спорта пройдёт противостояние. Руководитель республики попросил совета у подписчиков в социальной сети Instagram, в какой дисциплине выйти против Емельяненко: бокс или MMA.