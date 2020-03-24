https://static.news.ru/photo/46e42a02-6dcc-11ea-b727-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новороссийский центр поисковых работ/vk.com

Немецкий бункер времён Великой Отечественной войны был обнаружен строителями в центральном районе Новороссийска. Он был построен нацистами в период оккупации города.

Строители наткнулись на сооружение во время прокладки труб на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Прохорова. О находке они сообщили в местный поисковый центр.

Специалисты осмотрели помещение и установили, что оно было выполнено из армированного бетона и полностью гидроизолировано. Вход в бункер был частично разрушен в послевоенное время, но зал уцелел и хорошо сохранился, пишет портал «Блокнот-Новороссийск».

Ранее NEWS.ru писал, что в Севастополе археологи нашли остатки оборонительных укреплений времён Крымской войны. Предполагается, что находка представляет собой фрагменты батареи № 8, возведённой в первой половине XIX века.