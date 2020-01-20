https://static.news.ru/photo/7dc981ea-3b2f-11ea-83b1-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: lisa_peskova/instagram.com

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета заявила, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов. Она не уточнила, во время каких событий и каким образом этот «беспредел» проявляется.

В России конкретный беспредел, которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно. Этот беспредел идёт от правоохранительных органов, — сказала Пескова в интервью Forbes.

Фразу о беспределе она произнесла в ответ на просьбу сравнить московские митинги лета 2019 года и выступления в Париже «жёлтых жилетов». Пескова считает, что их сравнивать нельзя. Среди отличий она назвала то, что у французов требования были «экономическими». Кроме того, у протестующих в Париже нет плана и «схемы действий».

То есть, там [во Франции] беспредел идёт от тех, кто митингует, — считает она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь пресс-секретаря президента Лиза Пескова раскритиковала феминисток. Как отметила девушка, её раздражают мужеподобные женщины, которые кричат «сядь мужскому мнению на лицо». Несмотря на то, что 21-летняя Пескова считает себя феминисткой, она уверена, что счёт в ресторане должен оплачивать мужчина.