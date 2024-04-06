Елене Блиновской разрешили звонить родным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Елена Блиновская

«Королева марафонов» Елена Блиновская получила разрешение на звонки из СИЗО родным, рассказала РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова по итогам проверки женского следственного изолятора. Как уточняет Telegram-канал Mash, выдавать блогеру телефон будут в плановом порядке. Также сообщается, что в камере у блогера «компания интеллигентных и приятных девушек», а сама она увлеклась мозаикой.

Ей (Блиновской. — NEWS.ru) разрешили звонить родным, но она пока не успела этого сделать, — рассказала Ботова.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве. Позднее ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. По версии следствия, блогер для ухода от налогов использовала схему дробления бизнеса, занижая получаемые доходы.

Ранее сообщалось, что на сайте Блиновской запустили «эксклюзивный» марафон от ее имени, который обещает раскрыть все детали ее уголовного дела. Адвокат Блиновской Елена Сальникова заявила, что сайт был взломан и по этому поводу уже подано заявление в правоохранительные органы.