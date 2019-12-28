https://static.news.ru/photo/108b27a6-2a3a-11ea-bfd2-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала, что вся её родня соберётся на Новый год.

По её словам, «горы еды» не будет, так как она и её семья придерживаются здорового образа жизни. Однако на праздничном столе всё-таки будет оливье, как символ этого праздника.

Малышева добавила, что каждый член семьи записывает обращение к Деду Морозу. Это является их своеобразной «фишкой». Они записывают свои мечты на листках, после чего запечатывают их в конверт. Вскрыть его можно только в канун следующего Нового года.

Я десять лет писала, что мне надо похудеть, и похудела только через десять лет, — призналась теледоктор журналистам «Собеседника».

Ранее NEWS.ru писал, что Малышева предупредила россиян об опасности лечения по Интернету. Она пояснила, что зачастую методы лечения, публикуемые в Сети, бесполезны, и порекомендовала обращаться за помощью к врачам.