Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала, что вся её родня соберётся на Новый год.
По её словам, «горы еды» не будет, так как она и её семья придерживаются здорового образа жизни. Однако на праздничном столе всё-таки будет оливье, как символ этого праздника.
Малышева добавила, что каждый член семьи записывает обращение к Деду Морозу. Это является их своеобразной «фишкой». Они записывают свои мечты на листках, после чего запечатывают их в конверт. Вскрыть его можно только в канун следующего Нового года.
Я десять лет писала, что мне надо похудеть, и похудела только через десять лет, — призналась теледоктор журналистам «Собеседника».
Ранее NEWS.ru писал, что Малышева предупредила россиян об опасности лечения по Интернету. Она пояснила, что зачастую методы лечения, публикуемые в Сети, бесполезны, и порекомендовала обращаться за помощью к врачам.
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