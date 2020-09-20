Елена Малышева пригласила на шоу скандального блогера Екатерину Диденко

https://static.news.ru/photo/87d86644-fb7b-11ea-8101-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Диденко Фото: didenko.katerina/instagram.com

Теледоктор Елена Малышева пытается связаться с блогером Екатериной Диденко, муж и друзья которой погибли на вечеринке с сухим льдом. Девушка должна стать гостем на одной из передач, которую ведёт врач.

Екатерина, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я бы хотела пригласить вас на программу про лекарства, — написала ведущая программы «Жить здорово!» блогеру.

Диденко сделала скриншот этого сообщения, после чего опубликовала его в своей соцсети. По её словам, она давно мечтала о таком предложении, передаёт URA.RU.

didenko.katerina/instagram.com

Роковая вечеринка произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Диденко готовилась к рекламной акции и была в курсе покупки сухого льда, который хотела в рамках коммерческого проекта дарить своим подписчикам. Так считает фитнес-тренер и блогер Елена Санжаровская.

По её словам, Екатерина готовила мероприятие в рамках рекламной акции и халатно отнеслась к правилам безопасности ради контента.