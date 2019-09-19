https://static.news.ru/photo/09aaa4de-daf3-11e9-b1ca-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева дала несколько советов 22-летней проститутке, чтобы она вернулась к нормальной жизни.

Героиня программы призналась, что занимается проституцией с 14 лет из-за того, что её семья нуждалась в материальной поддержке после смерти отца. Её мать, не справившись с горем, начала пить. Поэтому девушке пришлось заботиться о ней и о ещё двух братьях.

Малышева посоветовала девушке возложить заботу о её близких на государство, а затем переехать в другой город. По словам телеведущей, матери семейства нужна квалифицированная помощь, которую должны предоставить местные власти. Пока она будет лечиться, младшие дети должны находиться в интернате.

Как писал News.ru, Малышева рассказала, что три года назад спаслась от рака. Победить онкологическое заболевание ей удалось после удаления полипа кишечника. Заслуженный врач России отметила, что предраковый полип врачи обнаружили во время колоноскопии.