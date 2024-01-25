Елена Блиновская: последние новости 25 января, где она сейчас, слухи, СИЗО

Фото: t.me/moscowcourts

Елена Блиновская во время избрания меры пресечения

Мошенники «украли» голос блогера Елены Блиновской, которая сейчас находится в СИЗО, и выманивали деньги у ее родственников и близких. Какие последние новости известны о ней?

Как мошенники пытаются обмануть знакомых Блиновской

По словам адвоката блогера, которые приводит Telegram-канал Mash, мошенники украли голос Елены Блиновской, чтобы выманивать деньги у родных и знакомых.

«Со слов адвокатов, злоумышленники сгенерировали биометрию блогера, звонят на номера друзей и родственников и просят перечислить крупную сумму на карту», — говорится в публикации канала.

Также, по данным Mash, одной из жертв мог стать отец Блиновской, которому на днях якобы позвонила дочь и просила перевести денежные средства, но он не стал этого делать.

Что известно о продаже особняка Блиновской

Сегодня, 25 января, Telegram-канал Mash сообщил, что Блиновская приняла решение выставить на продажу особняк в элитном коттеджном поселке Миллениум парк в подмосковной Истре за 599 200 000 рублей еще за месяц до своего перевода в СИЗО.

Риелтор пояснил, что дом, где проходили обыски, выставлен на продажу, и его можно приобрести «прямо сейчас». При этом знакомые блогера опровергают данную информацию, говоря, что особняк не продается.

«Блиновская не собиралась и не собирается продавать дом, который у нее в ипотеке. Даже для сокращения долгов. „Эксклюзивное предложение“ — маркетинговый ход неумелых агентов по недвижимости», — рассказали Mash близкие блогера.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Блиновская

Почему Блиновская может объявить о банкротстве

Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате 918 млн рублей налогов, не сможет погасить задолженность и объявит о банкротстве из-за арестованных судом активов, рассказала адвокат Наталия Сальнокова в беседе с ТАСС.

По ее словам, о банкротстве также планируют объявить супруг и родители Блиновской. Сальникова уточнила, что Замоскворецкий суд Москвы 24 января продлил сроки арестов на квартиру родителей подсудимой и на расчетные счета с пенсионными накоплениями.

Также, согласно сообщению, опубликованному на Федресурсе, Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской.

«Сбербанк России» <...> уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича«, — говорится в публикации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Блиновская

Получит ли Блиновская реальный срок

Адвокат Леонид Ольшанский в беседе с NEWS.ru предположил, что Елена Блиновская имеет очень мало шансов выйти на свободу в ближайшее время.

«Мало шансов [у Блиновской выйти на свободу], по моему убеждению. Как учат студентов на первом курсе, и приговор по уголовному делу, и решение по гражданскому носят не только прагматический, но и воспитательный характер. Нельзя воровать, нельзя убивать, нельзя столько денег недоплачивать в казну», — считает адвокат.

По словам Ольшанского, если Блиновская получит реальный срок, то сможет выйти, например, по УДО, при условии, что администрация исправительного учреждения даст ей положительные характеристики.

«Все граждане нашей страны равны перед законом, независимо от социального и материального положения», — резюмировал он.

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