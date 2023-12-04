«Элемент гламурной войны»: военкор оценил поставку ВСУ пулеметов из ФРГ Военкор Руденко: видео ВСУ с пулеметами немецкими MG5 – элемент гламурной войны

Фото: Boevaya mashina/CC BY-SA 3.0/via Wikimedia Commons

Пулемет MG5

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале рассказал о появлении в Сети фото и видео переданных Германией украинским войскам новых пулеметов MG5. Эти публикации он назвал элементом гламурной войны и предположил, что они носят мотивационный характер.

По словам военкора, почти все пулеметы из переданной Киеву партии попали в ГУР и иностранный легион, где, в свою очередь, в подавляющем большинстве распределены между иностранцами. Руденко также предположил, что один из пулеметов мог достаться новому подразделению ВСУ «Сибирь», которое сформировано из «бывших русских», а также пару MG5 получили запрещенные в России украинские организации.

Военкор отметил, что большинство пулеметов, снимаемых украинскими военными при распаковке, имеют штатные прицелы и полный комплект поставки. При этом он указал, что у самой немецкой армии MG5 не так уж много, но Берлин обещал Киеву сотню этих пулеметов.

Ранее американский обозреватель Дэвид Экс рассказал о формировании на Украине новой танковой бригады. При этом он усомнился, что она будет способна на масштабные атаки. По словам эксперта, бригада долгое время существовала лишь на бумаге, кроме того, она будет укомплектована немецкими танками Leopard-1, имеющими слабую броню и уязвимыми перед российскими дронами-камикадзе.