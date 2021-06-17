Электроснабжение в Керчи пообещали восстановить к вечеру

https://static.news.ru/photo/68a206bc-cf48-11eb-b7c7-96000091f725_660.jpg Фото: Елена Попова/Керчь.ФМ/ТАСС

В Керчи из-за сильного потопа люди остались без света, но электроснабжение обещают восстановить к вечеру. Об этом NEWS.ru рассказала начальник Гидрометеорологического бюро Любовь Кривошеева. По её словам, из-за отсутствия электричества временно потеряна возможность пользоваться архивами ведомства.

Сейчас из-за ливня мы остались без света. Нам сказали, что дадут электричество после 17:00. Поэтому я не могу даже точно сказать, когда в последний раз были подобные ливни в Керчи, — нет доступа к архивам. Думаю, раньше завтрашнего дня его и не будет, — сказала Кривошеева.

Эксперт также не смогла сказать, будут ли ливни, подобные тем, что пришли на полуостров накануне, повторяться летом, так как осадки прогнозируются с вероятностью 80–90% не ранее, чем за три дня.

В местном Гидрометеорологическом бюро ранее рассказали, что сильные дожди затапливают Крым примерно раз в 20 лет. Это связано с выходом Южного циклона из Чёрного моря.

Накануне в Керчи выпало 72 мм осадков. Затоплены многоквартирные дома и больница.