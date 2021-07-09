Электросамокаты в России могут оснастить госномерами

Член Общественной палаты России Светлана Разворотнева внесла предложение оснастить электросамокаты госномерами. По её словам, владельцев этих транспортных средств нужно вынести в отдельную категорию, пишет KP.RU.

Правозащитница напомнила , что в последнее время в России участились случаи ДТП с электросамокатами, при этом большинство из участников таких инцидентов погибают. Разворотнева высказала мнение, что для водителей таких транспортных средств нужно создать специальную дорожную инфраструктуру.

Также член Общественной палаты предложила оснастить электросамокаты госномерами, а их пользователей обязать сдавать экзамен на знание ПДД, передвигаться только по специально отведённым дорожкам, соблюдать скоростной режим и использовать шлемы. Если же будут выявлены какие-либо нарушения, то логично будет взимать штраф, причём начать следует с компаний, выдающих эти средства в аренду.

Помимо этого, Разворотнева предлагает увеличить возраст для использования электросамокатов до 18 лет.

Ранее председатель комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов заявил, что предложенные в ГИБДД ограничения на возраст водителей электросамокатов — это недостаточная мера.