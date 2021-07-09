Электросамокаты в России могут оснастить госномерами

Член Общественной палаты России Светлана Разворотнева внесла предложение оснастить электросамокаты госномерами. По её словам, владельцев этих транспортных средств нужно вынести в отдельную категорию, пишет KP.RU.
Правозащитница
Также член Общественной палаты предложила оснастить электросамокаты госномерами, а их пользователей обязать сдавать экзамен на знание ПДД, передвигаться только по специально отведённым дорожкам, соблюдать скоростной режим и использовать шлемы. Если же будут выявлены какие-либо нарушения, то логично будет взимать штраф, причём начать следует с компаний, выдающих эти средства в аренду.
Помимо этого, Разворотнева предлагает увеличить возраст для использования электросамокатов до 18 лет.
Ранее председатель комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов заявил, что предложенные в ГИБДД ограничения на возраст водителей электросамокатов — это недостаточная мера.