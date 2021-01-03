Электронный паспорт начнут выдавать россиянам до конца года

https://static.news.ru/photo/2feef7ca-4dd0-11eb-b555-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Электронный паспорт гражданина России может появиться в Москве до 1 декабря 2021 года, рассказали в МВД. В ведомстве отметили, что к этому сроку подготовят технический и правовой фундамент для нового документа.

Этот паспорт будет отличаться более высокой степенью защищённости по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки, — поделились в министерстве.

Документ будет работать в связке с мобильным приложением. В результате граждане получат квалифицированную электронную подпись, которая «станет ключом к государственным и к коммерческим услугам».

Основные параметры проекта предстоит определить в рамках системного проекта инфраструктуры оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем, проведение которого взяло на себя Минцифры России, — добавили в МВД.

Паспорт будет выполнен в виде пластиковой карты формата ID1, как банковская карточка. В него встроят электронный носитель информации российского производства, а главные сведения о человеке вынесут на саму карту.

Основную информацию с документа можно будет считать через мобильный телефон без дополнительных затрат со стороны предпринимателей и граждан, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, на документе будут храниться все данные, которые сейчас содержатся в бумажном паспорте. Первыми ID-паспорт на себе опробуют жители столицы, которые станут участниками эксперимента по внедрению новой технологии. При этом электронный паспорт на этом этапе не заменит бумажный документ. Как объясняли власти, задачи, чтобы люди использовали карточку с приложением вместо бумажного удостоверения личности, нет, но в большинстве случаев можно будет пользоваться телефоном вместо паспорта.