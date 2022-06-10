Электронные сигареты: хорошая альтернатива или вред для здоровья Есть ли вред от курения электронных сигарет, как влияют на здоровье взрослых и детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вред электронных сигарет

В нашем стремительно развивающимся веке люди не курят, а «парят», курильщики называют себя вейперами, а производители электронных сигарет со всех сторон голосят о преимуществах вейпинга. Редакция NEW.ru выясняла, наносят ли электронные сигареты вред организму, что будет при чрезмерном увлечении вейпингом и причиняют ли электронные сигареты вред окружающим людям.

Устройство электронных сигарет

Чтобы понять, какой вред от электронных сигарет получают курильщики, давайте разберемся с основными понятиями, рассмотрим, как устроены вейпы, как действуют и что, собственно, люди вдыхают.

Вейпинг. От англ. «vaping» — «парение». Так называют сам процесс, когда вдыхают и выдыхают пар (так привычнее называть, но это не пар, а аэрозоль). Аэрозоль вырабатывает специальное устройство под названием электронная сигарета.

Электронная сигарета. В большинстве моделей есть аккумулятор, нагревательный элемент и место под специальную жидкость. Аэрозоль производится их жидкости, когда она испаряется от нагревания.

Внешний вид электронных сигарет. Форма и размер бывают самыми разными: мини, средние, в виде ручек, систем вейп-капсул. Бывают даже электронные кальяны или сигары.

Чем заправляют электронную сигарету. Вариантов два: никотиносодержащая или безникотиновая жидкость. Её покупают отдельно, так как без жидкости процесса парогенерации не будет. Есть и одноразовые электронные сигареты, вред от которых не меньший. Основное отличие — не заменяемый испаритель, то есть нет возможности дозаправки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru электронные сигареты

Классическая и электронная сигарета: где больший вред для организма

Дым классической сигареты крайне токсичен как для самого курильщика, так и для окружающих. Уже давно не секрет, что в его составе присутствует ряд токсинов и канцерогенов, угарный газ, сажа, смола, более 200 ядовитых химикатов. В составе аэрозоля (так называемого пара) есть содержание пищевого глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов, а также солевой никотин. Электронные сигареты и их вредное влияние на организм человека особо не изучены. Вполне возможно, там есть и другие компоненты, наносящие вред организму.

Однако очевидно, что вред курения электронных сигарет не настолько сильный, как классических. Сигаретный дым во множество раз вреднее, ведь не зря вейпы появились как средство борьбы с никотинозависимостью.

Принцип действия вейпа — имитация процесса курения, при котором никотин доставляется в организм привычным путём (при использовании никотиносодержащей жидкости). Вот только при вейпинге отсутствует вредный процесс горения и с составом жидкости можно ознакомиться заранее перед покупкой. Даже уже то, что во вдыхаемом аэрозоле отсутствует угарный газ и смола, делает его менее вредным, чем сигаретный дым.

Как избавиться от никотиновой зависимости при помощи вейпа

Невзирая на вред курения электронных сигарет с жидкостью, тысячи людей переходят с классических сигарет на вейпы. От никотина то они, конечно, таким образом избавиться могут, а вот от зависимости — вряд ли. Но всё же многие считают, что лучше вейпинг, чем вдыхание всей таблицы Менделеева из сигаретного дыма.

Фото: shutterstock курение электронных сигарет

Процесс перехода с классических сигарет на вейп должен быть построен по определенным правилам:

Определить, какое количество никотина должно быть в жидкости на первое время. Оно должно быть выше, если человек долго курил крепкие сигареты. Но постепенно и это количество никотина нужно понижать.

Нужно выбрать устройство. В первое время можно обойтись самым простым и необслуживаемым. Как только возникает желание потянуться к сигарете, человек берет вейп и делает нужное количество затяжек аэрозолем. Получается, что и на физическом уровне человек курит, и в организм никотин проникает. Вот так сигарету и заменяет вейп.

Есть ли плюсы от такого перехода? Конечно, да! Вред электронных сигарет значительно меньший, чем от табачного дыма. Организм это сразу чувствует: у печени и лёгких исчезает необходимость реагировать на токсическую атаку сигаретного дыма, в кровь больше не поступает угарный газ, органы, на которые влиял табачный дым, начинают постепенно восстанавливаться. Внешние изменения тоже есть. Через пару месяцев человек может наслаждаться яркими вкусовыми ощущениями, усиливается обоняние.

Если постепенно снизить количество никотина до нуля, то можно полностью отказаться от парения, если есть такая цель. Когда человек побеждает никотиновую зависимость, то на физическом уровне курение теряет смысл. Однако психологический фактор никуда не денется. В большинстве случаев зависимость от курения именно психологическая.

Электронная сигарета: какой вред для организма

Вред электронных сигарет на организм обусловлен, во-первых, тем, что эти устройства появились не так давно и до конца их влияние на внутренние органы не изучено, а во-вторых, известные компоненты, содержащиеся в жидкости, не так уж и безобидны. Несмотря на то, что распространено мнение о безопасности курения электронных сигарет, вред для здоровья есть.

Фото: shutterstock Вред электронных сигарет на организм

Как состав жидкости может негативно сказаться на здоровье:

Влияние глицерина. После чрезмерного поступления в организм этого вещества у человека может возникнуть сильная аллергия, воспалиться верхние дыхательные пути.

Влияние диацетила. Вещество выделяется в процессе нагрева жидкости в вейпе. Может стать причиной развития облитерирующего бронхиолита.

Влияние пропиленгликоля. Вещество является сильным аллергеном. При чрезмерном содержании в организме нарушается работа центральной нервной системы, появляются проблемы в дыхательной системе и почках.

Влияние солевого никотина. Он быстрее усваивается организмом и выводится тоже быстрее обычного. Но негативно влияет на лёгкие. Вред, конечно, меньше, чем от свободного никотина, но заработать внутренний кашель курильщика при длительном вейпинге вполне возможно.

Влияние ароматизаторов и красителей. Конечно, это мощные аллергены. К тому же, некоторые жидкости в составе имеют вещества, которые нейтрализуют действие лекарств, в том числе антибиотиков.

Что о вреде для здоровья от электронных сигарет говорит ВОЗ

Отношение ВОЗ к электронным сигаретам однозначно плохое. С 2008 года специалисты Организации заявляют об отсутствии научной обоснованности в том, что электронные сигареты — это эффективный способ побороть никотиновую зависимость, о чем кричали производители устройств. Кроме того, специалисты ВОЗ утверждают, что вред от электронных сигарет для здоровья нисколько не меньше, чем от классических сигарет.

Фото: shutterstock электронные сигареты

В 2014 году состоялась тематическая конференция, где речь специалистов о вреде электронных сигарет была жесткой и бескомпромиссной. По результату конференции были озвучены следующие решения:

необходимо запретить свободно продавать жидкости с различными ароматизаторами, так как они особенно сильно привлекают внимание к вейпам;

развенчан миф о том, что вейпы помогают побороть никотиновую зависимость. Никаких научных доказательств этому нет;

необходимость применения к электронным сигаретам ограничительных мер, равных запретам, касающихся табачной продукции (в частности речь о рекламе и продажах).

И далее с каждым годом опасения ВОЗ становятся всё более многословными. Специалисты отмечают, что пар электронных сигарет наносит вред не только вейперу, но и его окружению из-за присутствия в составе определенных токсичных компонентов.

Делаем вывод. ВОЗ высказывает однозначное мнение о вреде электронных сигарет, об отрицательном их влиянии на здоровье людей. Почему бы не поверить такой авторитетной Организации? Кроме того, специалисты ВОЗ обеспокоены тем, что вейпинг стал очень популярным в подростковой среде.

Вред электронных сигарет для подростков

В подростковом возрасте считается нормальным желание самоутвердиться, показать свою исключительность, выделиться. Вот только делают это подростки чаще всего токсичным способом. Проявляют себя в компании сверстников с помощью курения и не только. Но сейчас речь о вейпах. Почему электронные сигареты, вред которых для подростков еще более значительный, стали так популярны у молодёжи?

Фото: shutterstock курение

Ответ прост: в курении вейпов подростков привлекает дизайн устройств, компактный размер (легко прятать), сладость вкусов и ароматов, отсутствие резкого запаха табака и дыма. То есть, скрыть от взрослых факт курения довольно просто. Но вот о вреде курения электронных сигарет подростки не задумываются. А зря.

Как вейпинг влияет на мозг и психику подростка

Для неокрепшего организма вред электронных сигарет особенно заметен. От частого курения (парения) угнетается деятельность головного мозга, нарушается работа ЦНС. Как следствие — ухудшение памяти, нарушение процессов мелкой моторики, остановка мышления, внимания, воображения.

В физическом проявлении зависимость от вейпов с течением времени приводит к значительному снижению выносливости, происходит нервное истощение, могут появиться сердечные заболевания, онкология. У подростка начинается задержка в развитии (умственное и физическое). Могут резко возникать чересчур эмоциональные состояния, которые затем приводят к истерике или депрессивному состоянию.

Основная опасность — приобретение зависимости. Даже если подростка уже не радует вейпинг, отказаться от этого поможет только огромная сила воли и мотивация. Этих причин вполне должно быть достаточно, чтобы не вестись на модный соблазн и не начать курить вейпы уже в 14-16 лет.

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