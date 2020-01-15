https://static.news.ru/photo/6f4cb624-377d-11ea-80ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timothy Allen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Внедряемая в России система «Электронная путёвка» будет защищена от утечки данных. Наоборот, нововведение позволит лучше защитить потребителя, сделает систему продаж туров прозрачной, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Система, как предполагается, начнёт работать в 2021 году и станет обязательной для всех туристических агентств и операторов страны. Она позволит оперативно проверять информацию о законности продажи тура и отслеживать деятельность туристического рынка.

На данный момент происходит аудит системы, её доработка. Как раз срок — 2021 год — заявлен, чтобы никаких сложностей, неудобств не возникало. Сейчас туроператоры проводят тестирование и интеграцию с этой системой, — заявил Горин «Москве 24».

Проект стартовал ещё в 2014 году и был сдан уже к 1 января 2018 года, однако в эксплуатацию его не допустили, поскольку у туристического сообщества возникли профессиональные вопросы. При доработке проекта замечания турбизнеса были учтены, писал NEWS.ru.