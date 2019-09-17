Владельцы электромобилей в России могут получить право с 2020 года ездить по выделенной полосе. Такая законодательная инициатива сейчас обсуждается в НТИ «Автонет». Её уже поддержали НП «ГЛОНАСС», фонд «Сколково» и Ассоциация развития электромобильного транспорта.
Мы неоднократно заявляли, что для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для покупателей. Это не только выезд на полосу общественного транспорта, но также возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатная парковка и другие инициативы, — сообщили ТАСС в пресс-службе НТИ «Автонет».
Национальная технологическая инициатива (НТИ) — государственная программа мер по формированию новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России.
Ранее News.ru писал, что новый электромобиль от группы компаний «Калашников» будет новым звеном на рынке таксомоторных перевозок. Образец электромобиля UV-4 был представлен на VII Международном евразийском форуме «Такси».