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Встрече избитой девочки из Ингушетии с родной матерью в настоящий момент ничего не мешает. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой.

Отмечается, что перед организацией встречи необходимо разобраться, в каком статусе сейчас находится мать избитой девочки. По словам самой Кузнецовой, переданным её пресс-службой, уполномоченный по правам ребёнка находится на связи со...