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Чиновники Липецкой области решили закрыть станцию переливания крови в городе Ельце. Её работникам предложили вакансии машиниста, тракториста и слесаря.

Решение о закрытии станции принято в связи с тем, что содержать её невыгодно. В управлении здравоохранения области «Новой газете» пояснили , что центральной областной станции в Липецке достаточно для обеспечения всего региона.

В ответ на недовольство доноров в управлении заявили, что они смогут продолжать сдавать кровь. Только теперь это можно будет сделать в Елецкой городской больнице №1.

О предложенных медикам вакансиях изданию рассказал пресс-секретарь профсоюза «Альянс врачей» Иван Коновалов. Представитель управления здравоохранения комментировать эту информацию отказалась.

Ранее NEWS.ru писал, что из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина уволились сразу пятеро врачей. Поводом для этого послужили нищенские зарплаты.