Кинорежиссер Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Ельцин Центр

Ельцин Центр следует признать иноагентом, считает 76-летний советский и российский кинорежиссер Никита Михалков. В авторской передаче на YouTube-канале «Бесогон ТВ» он сравнил деятельность общественного центра с работой бывшего главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). Михалков подчеркнул, что Ельцин Центр вредит общественности не меньше.

Почему господин Венедиктов объявлен иноагентом, а Ельцин Центр — нет? А разве Ельцин Центр наносит меньший вред, чем наносило «Эхо Москвы»? Но это что. Мало того что Ельцин Центр в Екатеринбурге не считается иноагентом, в Москве уже 13 лет строится его филиал. В самом центре Москвы, — заявил Михалков.

Он предположил, что выставки в столичном филиале после завершения строительства будут такими же спорными, как и в Екатеринбурге, и напомнил о скандальном словаре «Слова Урала», который был создан к чемпионату мира по футболу 2018 года. В этом глоссарии жизнь в России приравнивалась к гниению.

А как вы думаете, сильно будут отличаться программы и выставки Ельцин Центра в Москве от того, что делается в Екатеринбурге, где был издан словарик? — возмутился режиссер.

Ранее Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов шестерых журналистов, в частности Алексея Пивоварова и Олега Кашина (внесены в список СМИ, исполняющих функции иноагента).

По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, необходимо ужесточить законодательство в отношении иноагентов, экстремистов и террористов. Он подчеркнул, что в Госдуму уже внесен законопроект, который обеспечит жесткий контроль над иностранными агентами.